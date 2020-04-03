В Украине заметно потеплеет: синоптики порадовали прогнозом на 3 апреля

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 3 апреля, в Украине заметно потеплеет.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

По всей территории страны будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится.

Ночью прогнозируется от плюс 1 до плюс 4 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 14 градусов.

Теплее будет в большинстве областей, кроме западных. Там будет немного прохладнее.

Самая низкая температура ожидается в Ровенской и Волынской областях (от плюс 10 до плюс 12 градусов), в большинстве остальных областей – от плюс 12 до плюс 14 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики уточнили прогноз на 2 апреля, пообещав потепление.

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.