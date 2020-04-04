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В Киеве владелец квартиры на Майдане за свой счет ремонтирует крышу и подъезды: детали истории

суббота, 04 апреля 2020, 10:00
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В Киеве владелец квартиры на Майдане за свой счет ремонтирует крышу и подъезды: детали истории

В Киеве владелец квартиры в доме по ул. Софиевская, 1 за свои деньги восстанавливает крышу здания, а также планирует отремонтировать подъезды и провести благоустройство придомовой территории при поддержке Отдела контроля за благоустройством и КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева".

Он уточнил, что никаких надстроек выполнять не будут, это подтверждает план работ, который размещен на подъездах, а также на странице в Facebook.

Следует отметить, что ранее в соцсетях начали распространяться слухи, что владелец квартиры на 7 этаже дома на Софиевской, 1 пытается незаконно возвести надстройку на крыше здания. В доказательство пользователи соцсетей публиковали фото деревянного каркаса на крыше этого дома.

Однако владелец квартиры сообщил, что не намерен делать надстроек, вместо этого в планах у него осуществить ряд ремонтных работ, которые были согласованы в ноябре 2019 года. Владелец заявил, что гарантирует сохранение фасада объекта.

Он отметил, что ремонтные работы предусматривают: демонтаж временной кровли и монтаж постоянной над подъездами номер 1 и 2; термомодернизацию и гидроизоляцию крыши; ремонт первого и второго подъездов в доме, который последний ремонтировали в последний раз более 50 лет назад; ремонт декоративных элементов в балюстраде.

Последствия протекания крышиФото: Facebook

Временная крышаФото: Facebook

Рекламный щит, который демонтировалиФото: Facebook

Инициатор ремонтов отметил, что уже провел демонтаж незаконных рекламных конструкций на крыше дома - металлические рамки рекламных щитов весили более 15 тонн и несли нагрузку на стены; восстановление части опорной стены, которая была в аварийном состоянии; частичную модернизацию крыши. Также отделом контроля за благоустройством Шевченковской РГА и за средства владельца была разработана схема комплексного благоустройства придомовой территории, которая предусматривает подземный мусоросборник за пределами двора, установку клумбы и ворот.

Результаты демонтажа рекламы по обращению владельца квартирыФото: Facebook

Также он планирует удалить граффити на стенах дома и обратился в госорганы с просьбой привести в соответствие с нормами наружную рекламу на доме.

Собственник жилого помещения в доме разъяснил и появление деревянной конструкции на крыше.

"Деревянный каркас необходим для монтажа защитной пленки (тента). Поскольку работы предусматривают ремонт и открытие металлической кровли, строители обязаны обеспечить временное накрытие для дома, чтобы в случае дождя квартиры жителейне были затоплены. Как только ремонт кровли будет завершен, строители демонтируют временные сооружения и тенты. Завершение работ предварительно запланировано наконец мая", - сообщил он.

Соседи инициатора ремонтов полностью поддержали его начинания. В КГГА и Шевченковской РГА заявили, что знают о запланированных работах и контролируют их.

Инициатор работ призвал обращаться к нему за разъяснениями через Facebook или электронную почту по поводу ремонтных работ на Софиевской, 1.

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