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Всегда буду любить: Святослав Вакарчук с болью отреагировал на смерть отца

суббота, 04 апреля 2020, 14:54
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Известный певец Святослав Вакарчук эмоционально отреагировал на смерть своего отца Ивана Вакарчука, которого не стало в субботу, 4 апреля.

Своей скорбью он поделился на Facebook-странице.

"Сегодня не стало моего лучшего друга ... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле... Не стало любящего мужа и отца, и деда.. Человека, создавшего прочную и любящую семью", - написал он.

Он также отметил, что в один миг не стало настоящего патриота, легендарного ученого и настоящего учителя.

"Спасибо, папа... люблю тебя, и всегда буду любить... С Богом..." – добавил Вакарчук.

Напомним, Иван Александрович Вакарчук скончался в 73 года (родился 6 марта 1947 года). Был физиком, политиком и общественным деятелем, министром образования и науки Украины (2007-2010 года).

Как сообщал "Апостроф", ранее умер бывший топ-чиновник Киева, подхвативший коронавирус.

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