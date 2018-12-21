В Киеве сотрудник МВД ограбил ребенка: в сети волна гнева

В четверг, 20 декабря, в Киеве на 12-летнюю девочку напали двое молодых мужчин и, угрожая ножом, ограбили: подозревают сотрудника МВД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать пострадавшей, Наталия Саргсян.

Как отмечается, нападение произошло в 18:00 в парке за кинотеатром "Тампере". Грабители – двое парней 19 и 26 лет.

"Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялся, они ее повалили на снег закрыли рот рукой и отобрали телефон. Тот, который постарше, работает в органах (конвойный полк милиции), женат, имеет маленького ребенка 10 месяцев. Спасибо добрым людям, Никите и Евгению, которые шли в детский сад забирать своих детей, они спасли нашу дочь, задержали этих уродов с телефоном и вызвали полицию", – пишет мать девочки.

По состоянию на 14:00 21 декабря пост набрал уже более 2 тысяч репостов. В комментариях пользователи выражают возмущение произошедшему.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Киеве в одном из подъездов многоэтажки мужчина напал на 13-летнюю девочку и ограбил ее.