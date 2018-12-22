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Пропавший в Крыму пособник оккупантов оказался на материковой Украине: подробности истории

суббота, 22 декабря 2018, 08:17

В оккупированном Крыму объявлен в розыск "главный архитектор" Ялты 31-летний Эдем Керимов.

Заявление о пропаже сына, который больше двух недель не выходит на связь, написал его отец, передает "КП".

По словам коллег, Керимов должен был выйти с больничного 3 декабря, однако он "заочно" уволился, прислав заявление об увольнении заказным письмом из Симферополя. Заявление подписано 10 декабря. Одна из версий его пропажи, по данным издания, неприятности на работе. Известно, что архитектор пропал перед утверждением генплана города. Местные жители предполагают, что он был просто "несговорчивым, поэтому его и пришлось убрать".

По данным издания, заслуживает внимания тот факт, что Керимов сейчас разводится с женой, которая проживает на материковой Украине.

В соцсетях сообщают со ссылкой на информацию от родственников, что Керимов выехал на материковую Украину. При этом причиной бегства с полуострова является страх оказаться в тюрьме из-за разворовывания бюджета.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили ярую сепаратистку из оккупированного Крыма. В 2014 году вся ее семья пошла на референдум и проголосовала за присоединение полуострова к России.

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