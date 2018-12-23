Сами виноваты: мэр Львова отреагировал на взрыв в центре города

Причиной взрыва с пожаром во Львове стало незаконное использование газовых баллонов одним из предприятий.

Об этом заявил львовский городской председатель Андрей Садовый, передает Еспресо.TV.

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, а предприниматель на свой страх и риск это делал. Я думаю, что правоохранительные органы проведут соответствующее расследование. И должны быть виновные привлечены к ответственности", - подчеркнул мэр Львова.

По словам Садового, организаторы ярмарки взяли на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших. Он также обязал их выплатить пострадавшим материальную помощь.

На данный момент в больницах остаются двое пострадавших от взрывов на рождественской ярмарке во Львове. Двое пациентов - 50-летний мужчина и 23-летняя девушка - находятся в реанимации Их состояние тяжелое. У мужчины - 50% ожогов тела, у девушки - ожоги лица и дыхательных путей. На стационарном лечении находятся также парень и девушка 20 и 23 лет. Накануне вечером всем пострадавшим сделали первые операции.

Как сообщал "Апостроф", ранее на рынке во Львове женщине на голову упала снежная глыба, пострадавшую госпитализировали.