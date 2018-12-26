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В порту Керчи ушло на дно российское судно

среда, 26 декабря 2018, 11:10

В порту Керчь затонул российский буксир "РБТ-18".

Об этом сообщает Portnews.

"Буксир "РБТ-18" стоящий у причала №6 Керченского морского торгового порта в 01:12 мск (00:12 по Киеву) 25 декабря 2018 года попросил разрешения перейти в Керченский морской рыбный порт по погодным условиям в сопровождении буксира. Для сопровождения на переходе к буксиру "РБТ-18" в 01:25 мск направлен морской "Гандвик" от причала Керченского судоремонтного завода. В 01:37 мск, по докладу морского буксира "Гандвик", буксир "РБТ-18" полузатоплен, экипаж на причале, подойти к борту буксира "РБТ-18" он не имеет возможности из-за сложных метеоусловий (ветер южный, юго-восточный 20-23 м/с, волнение 2,5-3,0 м)", - говорится в сообщении.

По данным Спасательно-координационного центра, в 01:55 мск буксир "РБТ-18" затонул у причала. Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью выясняются. Угрозы опасности для судоходства нет. Также сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщал "Апостроф", 19 декабря на турецкое побережье Черного моря выбросило сухогруз, который до этого незаконно посещал порт Феодосия в оккупированном Крыму.

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