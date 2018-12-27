На Донбассе умер после ранений 15-летний парень: видео и подробности трагедии

В среду, 26 декабря, в Мариуполе от огнестрельных ранений скончался 15-летний парень с Рыбинского Волновахского района, в которого стрелял нетрезвый мужчина.

Об этом сообщает "UA Донбасс".

Так, подросток умер разрыва аорты в результате забрюшинной гематомы.

Отметим, 21 декабря парня перевели в Мариупольский территориального медицинского объединения здоровья и женщины с Волновахского центральной районной больницы.

Как сообщал "Апостроф", на автомойке в Луцке произошла стрельба, в результате погиб один человек, а еще двое были ранены. Происшествие случилось в понедельник, 5 ноября, около 14:30 на улице Набережной. Перестрелку возле автомойки начали неизвестные.

Кроме того, в Киеве на Троещине пьяная компания устроила перестрелку, в результате пострадали три человека.