Названы 10 целей смертельного удара Израиля по Сирии: карта

25 декабря в районе Дамаска была проведена израильская атака, назвали цели ВВС Израиля.

Об этом сообщает издание Newsader.

"В ходе израильской атаки, совершенной вечером 25 декабря, погибли 17 военнослужащих, среди которых – трое высокопоставленных иранских офицеров. Они были убиты при ударе по исследовательскому центру в Джумрайе, который предназначен для разработки и хранения биологического и химического оружия. Как утверждается, объект был уничтожен", - говорится в сообщении.

По данным сирийского источника, израильские ВВС атаковали следующие цели в Сирии:

1. Склад ракет "Фаджар-5" иранского производства.

2. Склад химического оружия.

3. Склад вооружений для "Хизбаллы", располагавшийся неподалеку от государственной больницы.

4. Позиции 137-го артиллерийского дивизиона, вооруженного нацеленными на Израиль ракетами.

5. Ферма палестинского командования с расположенным на нем оружейным складом.

6. Учебный центр и база иранских сил и "Хизбаллы".

7. Штаб 10-й сирийской дивизии.

8. Военный исследовательский центр, упомянутый выше.

9. Международный аэропорт Дамаска: склад вооружений и партия оружия, только что доставленного из Ирана.

10. Военный завод.

Израиль по-прежнему не комментирует информацию об атаках. Но известно, что операция израильских ВВС оказалась самой масштабной с момента гибели российского самолета-разведчика Ил-20. В Минобороны РФ назвали нынешние действия израильтян "провокационными" и нарушающими "суверенитет Сирии".

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Он заявил о победе в Сирии. А ранее в Европе жестко раскритиковали решение Трампа по Сирии.