Под Киевом мужчина устроил поножовщину в столовой школы: фото

В Яготине Киевской области полиция задержала 35-летнего мужчину, который устроил резню в школьной столовой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как стало известно, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в школу, где хотел попасть на новогодний праздник для детей. Однако, его планам помешал один из родителей, присутствующих на празднике.

Между мужчинами возник словесный конфликт, в результате чего злоумышленник нанес отцу ученика несколько ударов ножом. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.

Раненого мужчину доставили в больницу, где он и находится.

Впоследствии полиция задержала обвиняемого. Во время задержания он пытался уничтожить вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о кровавой резне в торговом центре Житомира.