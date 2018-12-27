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Туристы надолго застряли в еще одном украинском аэропорту
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Туристы надолго застряли в еще одном украинском аэропорту

четверг, 27 декабря 2018, 15:58

Из аэропортов Львова и Шарм-эш-Шейха сотни туристов не могут попасть домой и на отдых в результате задержек рейсов.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Из аэропорта "Львов" более чем на 10 часов задерживается сегодняшний вылет рейса в Шарм-эш-Шейх (Египет) авиакомпании SkyUp. Кроме этого, такая же проблема и с вылетом рейса Шарм-эш-Шейх-Львов авиакомпании SkyUp.

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Львов", рейс SQP7132 авиакомпании SkyUp Airlines Шарм-эш-Шейх-Львов задерживается с прибытием во Львов до 22:00 (по графику 11:15). Вылет рейса SQP7131 из Львова в Шарм-эш-Шейхе переносится на 23:00 (по графику 12:15).

Причины задержки рейсов авиакомпании пока не сообщаются. Туристы ждут самолеты в аэропортах.

Как сообщал "Апостроф", в международном аэропорту "Борисполь" туристы устроили скандал из-за задержки рейса. Самолет в Египет не вылетает уже более 14 часов. А 25 декабря более 170 человек вынуждены ждать самолет в Египет в аэропорту "Борисполь", который должен был улететь в Хургаду еще в три утра.

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