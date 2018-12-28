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Нападение на известную активистку в Одессе: появились скандальные детали и данные о преступниках

пятница, 28 декабря 2018, 15:50

Названо имя организатора нападения на активистку Алину Радченко в центре Одессы.

Об этом сообщает Insider.

Так, на сайте Апелляционного суда Одесской области по поиском по номеру дела удалось выяснить имя человека, который оспаривал свое отправление в следственный изолятор по подозрению в организации нападения на Радченко.

"Им оказался Палютин Виталий Николаевич. Фото именно этого человека, обнимался с Геннадием Трухановым, демонстрировала Радченко на заседании ВСК. Это фото совпадает с изложенным в профиле пользователя П. В. Н. Тайсон в Facebook. Инициалы из названия страницы совпадают с ФИО Палютина, а среди фото есть много фотографий с участием человека, изображение которого демонстрировала Радченко. Есть и то же фото с Геннадием Трухановым", - пишет издание.

19 декабря в Апелляционном суде Одесской области состоялось заседание по обжалованию меры пресечения в отношении предполагаемого организатора нападения на Алину Радченко. Самого Палютина в суд не доставили, однако, по словам прокурора и судей, удалось выяснить имена пятерых причастных к нападению лиц и установить их роли.

Согласно озвученной информации в ходе заседания, по неустановленным мотивам, в неустановленном месте и в неустановленное время у граждан Палютина Виталия, Волканова Константина и других неустановленных лиц возник умысел на то, чтобы побить Алину Радченко.

Нападение на Радченко недавно в очередной раз переквалифицировали на этот раз на статью "угроза или насилие в отношении журналиста" (части 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса). Следователи уже второй раз получили постановления прием данных с мобильных операторов.

А за неделю до заседания Временной следственной комиссии, согласно тем же реестром судебных решений, задержали трех человек, которым сообщили о подозрении в нападении на Радченко. Двум из них, которые, по версии следствия, были исполнителями, суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде личного обязательства, третьего же отправили в СИЗО.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с рассказом очевидца нападения на активистку Алину Радченко в центре Одессы.

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