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​Участник стройки Керченского моста попал в Крыму в серьезное ДТП с поездом: фото

пятница, 28 декабря 2018, 20:14

В ночь на 28 декабря в Керчи грузовик, перевозящий камень для строительства Керченского моста попал под поезд.

Об этом сообщает крымское издание "Примечания".

Водитель грузовика рассказал, что примерно в 23:30 ехал со стороны Цементной слободки в направлении города.

"Перед железнодорожным переездом остановился, посмотрел налево. Ничего не увидел. Светофор мигал белым, и это меня с толку сбило", - сказал водитель грузовика.

Он переехал первые пути и как только заехал на вторые, слева почувствовал сильный удар. Машину перевернуло, а сам мужчина упал куда-то на пол. Вагон протащил грузовик еще метров пять и остановился.

"Если бы поезд продвинулся еще на пару метров и врезался в забор, кабину бы раздавило, я в рубашке родился", - заметил водитель грузовика.

Сообщается, что мужчина, "третий год перевозящий отборный камень для строительства моста (Керченского, - ред.)", живет в Симферополе.

Поезд вез всего один вагон, груженый содой, в ТЭС-терминал с целью дальнейшей погрузки на паром. Вагон двигался первым, за ним - тепловоз.

Как сообщал "Апостроф", Керченский мост представляет собой печальное зрелище, напоминая не переправу, а забор из частокола.

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