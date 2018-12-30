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Еще один 200-й: в сети показали очередного ликвидированного боевика ЛНР

воскресенье, 30 декабря 2018, 20:36

В сети опубликовали данные очередного ликвидированного на Донбассе боевика ЛНР по имени Александр Бондарь.

Об этом написал в Twitter блогер Necro Mancer.

Отмечается, что погибший родился 4 января 2000 года, предположительно, в пгт Трехизбенка Луганской области.

По словам блогера, Бондарь погиб 21 декабря 2018 в районе опорных пунктов "Реал", "6-Север".

"Без понятия, где это, вероятно, где-то в Луганской области", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о ликвидации нескольких боевиков на Донбассе.

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