Минус 7 за сутки: появились хорошие новости для ВСУ с Донбасса

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понедельник, 31 декабря 2018, 07:37

С начала суток, 31 декабря, оккупанты обстреливали позиции украинских военных на Донбассе из минометов и гранатометов. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 31 декабря.

"В течение текущих суток враг открыл огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов в районе поселка Крымское на Луганском направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 2 украинских военнослужащих получили ранения. За прошедшие сутки, 30 декабря, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства ", - подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, 30 декабря 1 оккупанта были уничтожены и 1 ранен. Текущих суток 2 боевиков уничтожены и 3 ранены.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в отчете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали пополнение бригады "200" у боевиков.

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