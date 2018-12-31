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Несет вонью из ада: в сети жестко прошлись по циничному новогоднему поздравлению Путина

понедельник, 31 декабря 2018, 15:12

На Дальнем Востоке России уже показали новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина: в нем не упоминается о взрыве в Магнитогорске и пользователи сети жестко критикуют видео с главой Кремля.

Видеозапись обращения опубликована на Youtube.

Путин в обращении говорит о "единстве страны" и "заботе о человеке".

"Настанет ли когда-нибудь время, когда эти жулики и воры уйдут и российский народ перестанет быть нищим в самой богатой стране?", – отвечают ему в сети.

"Ни слова о Магнитогорске… ни слова поддержки, могли бы как-то добавить", – также отмечают пользователи.

"Какое же кощунство… несет вонью из ада!", – пишет один из комментаторов.

Также вспоминают и об общем уровне жизни в стране и про ожидаемое повышение цен в новом году.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 декабря рано утром в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, четыре человека погибли. Также остается неизвестной судьба десятков человек.

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