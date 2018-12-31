Во Львове задержали полицейского-евробляхера, который насмерть сбил человека

Правоохранители задержали водителя автомобиля, который 30 декабря во Львове влетел в остановку, в результате чего погибла девушка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 декабря, около 6:50 на улице Ивана Франко во Львове. Водитель автомобиля "БМВ" на иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Водитель скрылся с места ДТП, оставив автомобиль недалеко от места аварии.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские и прокуратура установили личность сбежавшего водителя и его местонахождение. Им оказался 25-летний львовянин, работник полиции.

Отмечается, что злоумышленник задержан.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее во Львове скорая переехала мать с ребенком на тротуаре.