РУС. | УКР.

вторник, 1 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 января

09:14
Болейте за сборную Украины: Шевченко подвел итоги и поздравил фанатов с Новым годом
08:51
В центре Москвы под гимн России рухнул мост с людьми: в сети вспомнили Бандеру
08:22
Боевики устроили провокацию в новогоднюю ночь и понесли потери
06:32
С этого началась война: дипломат нашел точку невозврата в отношениях Украины и России
05:39
Пропагандисты Путина начали ловить друг друга на фейках и мечтать о Киеве
04:20
Появился прогноз погоды на первые дни 2019 года
03:25
Как избавиться от похмелья: простые способы
02:28
Хороните быстрее: в сети вспомнили главные слова Путина в 2018 году
01:24
В сети показали скорбь и ненависть холопов "русского мира" на Донбассе
01:23
Иду в президенты: Зеленский заявил о важном решении
00:19
Коты против новогодних елок: опубликована подборка смешных фото и видео

31 декабря

23:42
В сети показали фото печальной победы "освободителей" Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики устроили провокацию в новогоднюю ночь и понесли потери

вторник, 01 января 2019, 08:22

За 31 декабря боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня: двое бойцов ВСУ ранены, двое оккупантов убиты.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечается, боевики трижды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении.

За прошедшие сутки, 31 декабря, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

По состоянию на 7:00, 1 января, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

В течение этого периода ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за сутки 29 декабря оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских войск, а те, в свою очередь, ликвидировали трех боевиков, а 3 ранили.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: