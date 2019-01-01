Боевики устроили провокацию в новогоднюю ночь и понесли потери

За 31 декабря боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня: двое бойцов ВСУ ранены, двое оккупантов убиты.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечается, боевики трижды применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении.

За прошедшие сутки, 31 декабря, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

По состоянию на 7:00, 1 января, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

В течение этого периода ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за сутки 29 декабря оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских войск, а те, в свою очередь, ликвидировали трех боевиков, а 3 ранили.