С этого началась война: дипломат нашел точку невозврата в отношениях Украины и России

Первое убийство, совершенное российским боевиком Игорем Гиркиным (Стрелковым) на Донбассе в Вербное воскресенье 2014 года, стало точкой невозврата в отношениях Украины и России.

Такое мнение выразил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет Zn.ua.

"Когда в Вербное воскресенье 2014 года православный россиянин Игорь Гиркин, по его собственному выражению, "покрошил" православного украинца Геннадия Биличенко, пролив тем самым первую кровь на Донбассе, а будущий "премьер-министр ДНР" православный россиянин Александр Бородай поздравил его в перехваченном СБУ и услышанном всей Украиной разговоре: молодец, мол, хорошо отметил светлый праздник. Если кто-то будет искать поворотный пункт в отношениях украинцев и россиян, пусть ищет в том Вербном воскресенье, с которого началась война", - написал Щерба.

Он также отметил, что Украина окончательно уходит от России, поскольку хочет избавиться от навязанных Москвой грехов – "несправедливости, самодурства, раболепия, лжи, упоения сильного, бессилия слабого".

"Россия слепила из этих грехов новый иконостас и молится на него. Это ее право и ее выбор", - считает он.

Дипломат также убежден, что Россия, считающая себя империей, может смотреть в бездну и считать ее особым путем.

"Украина же не империя, для нее путинская Россия, с ее ложью, войной, лицемерием — это бездна. И она от этой бездны уходит", - резюмировал дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму выразили мнение, что Путин готов к самоуничтожительной войне за полуостров.