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Во Львове умер иностранец, пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке

вторник, 01 января 2019, 22:22

Во Львове в больнице скончался мужчина, который пострадал от взрыва на рождественской ярмарке.

Об этом во вторник, 1 января, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Мужчина постоянно находился в реанимационном отделении, состояние его было тяжелое. Вчера лабораторные показатели ухудшились и на следующий день мужчина скончался.

"Его состояние постоянно было тяжелым. Нам удалось преодолеть стадию ожогового шока, но следующая стадия, которая есть при ожогах более 20%, это стадия интоксикации. Со вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность. К сожалению, из-за обширных, глубоких ожогов, пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов", - сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи 8-й городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский.

Отмечается, что мужчина был 1968 года рождения, гражданин Армении.

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв в результате которого загорелся деревянный домик. В больницу были доставлены пятеро пострадавших.

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