На Донбассе найден мертвым полицейский: детали

Во вторник, 1 января, на Донбассе застрелился полицейский.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в областном управлении полиции.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от города Кременная Луганской области. Погибшему полицейскому было 33 года.

Собеседник уточнил, что полицейский выстрелил себе пистолетом в голову. Причины его самоубийства пока неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в поселке Козин Киевской области недалеко от резиденции президента Украины Петра Порошенко сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство на посту. Им оказался старший сержант Полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергей Галасюк. Так, главной причиной самоубийств в украинской армии являются проблемы в семьях военнослужащих, с которыми они не могут справиться.