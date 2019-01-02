Нападение на активиста в Запорожье: стало известно о важном задержании

Полицейские задержали мужчину, который совершил нападение на одного из лидеров "Автоевросилы" в Запорожье Владислава Погорелова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который бросил пиротехническое средство в сторону автомобиля местного жителя, после чего совершил выстрелы из пистолета в сторону владельца авто", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили в деталях, как все происходило. Так, известно, что инцидент произошел возле дома по улице Новокузнецкой в Запорожье.

Неизвестный бросил петарду, которая взорвалась возле автомобиля местного жителя. Когда активист сделал замечание мужчине, между ними возник конфликт.

"После чего нападавший достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону последнего, попав при этом в ногу потерпевшего. После этого правонарушитель сел в автомобиль, в котором находился его товарищ, и оба мужчины уехали с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

Вскоре машину преступников нашли во дворе дома по улице Стешенко. Через некоторое время задержали и самого стрелка, 37-летнего жителя Запорожья. У него обнаружили пистолет "ПМР", который тут же изъяли.

"Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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