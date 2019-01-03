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Павелко ни в чем не подозревается, - НАБУ

четверг, 03 января 2019, 20:10

НАБУ опровергло информацию о том, что против нардепа Андрея Павелко открыто уголовное производство.

Об этом сообщает gazeta.ua.

В Бюро пояснили, что по обращению граждан и на основании публикаций СМИ, детективами НАБУ были внесены в ЕРДР сведения о вероятном факте нарушения законов при выделении средств и закупки услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Однако, указанное производство является "фактовым", а не против Павелко. И внесено в ЕРДР оно было еще в прошлом году.

"О подозрении ни одному лицу не сообщалось", - уточнили в НАБУ и добавили, что "факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия".

Вместе с тем, 3 января отдельные СМИ, данные об указанном уголовном производстве, подали как будто появление нового дела против Павелко, которой на самом деле не появлялось.

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