Суд Киева отпустил под залог скандального врача-взяточника из Минобороны: соцсети в гневе

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Оболонского районного суда о содержании под стражей с правом внесения залога в размере 2,1 млн грн для Валерия Наумова, который требовал 1500 долларов за установление группы инвалидности раненому на фронте Петра Олексюку.

Об этом сообщает "Україна молода".

Апелляционную жалобу рассматривали судьи Денис Масенко, Игорь Паленик и Олег Присяжнюк. Решение они приняли почти мгновенно: суд был в совещательной комнате менее 10 минут.

Адвокаты Валерия Наумова, объясняя, почему нужно уменьшать залог, отмечали, что ее сумма слишком велика для их подзащитного, который работал врачом-экспертом при Министерстве обороны. Однако, как высянилось, залог внесли еще до начала заседания.

Решение суда вызвало гневную реакцию среди комментаторов в сети.

Напомним, 6 декабря 2018 Оболонский районный суд Киева отправил Валерия Наумова под стражу с правом залога в 2,113 млн гривен.

Наумов был задержан правоохранителями 5 декабря. Во время обысков у него нашли сумму, эквивалентную 130 тысячам долларов и 37 пакетов документов АТОшников, которые претендовали на установление группы инвалидности, до 26 из них были прикреплены конверты с деньгами от 400 до нескольких тысяч долларов.

Также у врача нашли "меченые купюры", которые в рамках расследования уголовного преступления он получил за установление группы инвалидности для Петра Олексюка.

Врача-эксперта Военно-врачебной комиссии Министерства обороны на голову Медико-моциальнои экспертной комиссии № 1 г. Киева 8 декабря отправили за решетку с правом залога в около 2 миллионов гривен.

На 22 января запланировано рассмотрение апелляционной жалобы относительно другого фигуранта дела - председателя комиссии МСЭК № 1 города Киева Валерия Чернявского.