Украину собираются обвинить в организации терактов в Крыму

В Министерстве обороны Украины подтвердили ранее появлявшуюся информацию о том, что Россия планирует обвинить Киев в организации диверсий в оккупированном Крыму.

Об этом во время брифинга Минобороны заявил полковник Александр Мотузяник.

По его словам стране-агрессору это необходимо для усиления антиукраинской информационной кампании и "оправдание агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе".

По его словам, российская сторона готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

"Кроме того, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению", - заявил Мотузяник.

Он добавил, что такие действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", оккупанты отгородили Крым от материковой Украины.