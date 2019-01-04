РУС. | УКР.

пятница, 4 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 января

18:53
Как у Агаты Кристи: в правительстве прокомментировали громкий скандал с травмой пассажирки поезда
18:50
Непобедимый "сын Бога" готов возобновить карьеру ради боя с Усиком
18:25
В Днепре полиция обнаружила жуткую находку: опубликовано фото
17:55
Украину собираются обвинить в организации терактов в Крыму
17:30
100-миллионный хрусталь: футболист лучшего клуба мира получил более 20 травм за последние несколько лет
17:27
Взрыв в Магнитогорске: в сети указали, как пропаганда Кремля манипулирует людьми
17:15
Тимошенко, Зеленский и Бойко в тройке лидеров президентской гонки - соцопрос
16:58
На популярный курорт обрушился смертельный шторм "Пабук": опубликованы жуткие видео
16:49
В случае чего - первым сдаст своих: украинский прокурор оскандалился с анонимной страницей в Facebook
16:31
Люди оказались в ловушке: свидетельница рассказала о страшном ЧП с поездом на Закарпатье
16:31
Один из лидеров чемпионата Украины усилился известным футболистом
16:02
В Украине умер известный врач
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину собираются обвинить в организации терактов в Крыму

пятница, 04 января 2019, 17:55

В Министерстве обороны Украины подтвердили ранее появлявшуюся информацию о том, что Россия планирует обвинить Киев в организации диверсий в оккупированном Крыму.

Об этом во время брифинга Минобороны заявил полковник Александр Мотузяник.

По его словам стране-агрессору это необходимо для усиления антиукраинской информационной кампании и "оправдание агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе".

По его словам, российская сторона готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

"Кроме того, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению", - заявил Мотузяник.

Он добавил, что такие действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", оккупанты отгородили Крым от материковой Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: