Хитом сети стало новогоднее видео, как жительница Донбасса палит в окно из автомата Калашникова

Хитом сети стало видео, на котором женщина стреляет в окно из автомата Калашникова в честь Нового года.

Телеканал 360 сообщает со ссылкой на МВД Северной Осетии, что ролик снят на Донбассе.

Видео разошлось по социальным сетям и активно комментируется пользователями. Изначально сообщалось, что женщина якобы живет на Кавказе. Не было точно известно, где видео было снято, и назывались в качестве места съемки различные российские города.

"Это не у нас. Наши сотрудники уголовного розыска связывались с ФСБ, и они сказали, что это жительница Донбасса", — рассказала официальный представитель осетинского МВД Зарина Караева.

На записи Ольга Ивановна (так к ней обращается мужской голос за кадром) открывает окно, кричит на улицу "С Новым годом!" и несколько раз стреляет в небо.

Как сообщал "Апостроф", летом в Мариуполе мужчина устроил стрельбу на детской площадке.