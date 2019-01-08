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В Житомире поймали опасную банду, нападавшую на таксистов: фото

вторник, 08 января 2019, 16:10

В Житомире правоохранители задержали банду, которая совершала нападения на водителей такси.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водители служб такси обратились в полицию, сообщив о совершенных на них нападениях неизвестных. Два похожих сообщения поступили в правоохранительные органы, а пострадавшие указывали одинаковые приметы злоумышленникоа.

Первое нападение совершили на 53-летнего мужчину. Пассажиры направили его на окраину города, где с угрозами связали, похитили около 2 тысяч гривен и оставили на улице, уехав на своей машине. Позже пострадавший обнаружил их машину на одной из улиц Житомира.

Уже на следующий день еще один таксист заявил о похожей истории. Двое пассажиров, которых он подобрал в городе, приказали остановить машину в безлюдном месте, а там набросились на него, угрожая и пытаясь завладеть деньгами. Однако водитель сумел оказать сопротивление разбойникам и те убежали ни с чем.

"Мы детально проанализировали записи камер видеонаблюдения, расположенных в центре города, где к автомобилям такси садились подозреваемые пассажиры. Среди других осуществленных мероприятий была и проверка ранее судимых лиц. В результате нам быстро удалось установить, что к указанным нападений могут быть причастны двое жителей областного центра 32-х и 40 лет", - сообщил начальник Житомирского ОП ГУНП Михаил Сорока.

4 января оба были задержаны сотрудниками полиции в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. О мужчинах известно, что они наркозависимые, а один из них и сейчас привлекается к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Сейчас оба задержанные являются фигурантами уголовных производств, открытых по части 2 статьи 187 (разбой) и части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

7 января Богунским районным судом. Житомира обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога. По действующему законодательству мужчинам может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", житомирский Апелляционный суд освободил из-под стражи под залог одного из лидеров преступной группировки "Белое братство", фигуранта нескольких уголовных дел, Яна Яцишина.

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