Зверское убийство студенток в Харькове: что грозит подозреваемому

Суд в Турции арестовал подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на советника Посольства Турецкой Республики в Украине по внутренним делам Хакана Сирали.

Отмечается, что задержанный, бывший парень одной из убитых, признался в преступлении.

"Турецкая сторона сообщила, что на суде задержанный признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по законодательству Турции, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, Хакан Сирали поблагодарил украинских полицейских за содействие в расследовании.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подозреваемого в жестоком убийстве двух иностранных студенток в Харькове задержали в субботу, 5 января.