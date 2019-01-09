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Журналистка озвучила важные подробности по ДТП с Зайцевой: видеореконструкция трагедии

среда, 09 января 2019, 10:12

Анализ днепровских экспертов смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове показал, что обвиняемая Елена Зайцева двигалась на автомобиле со скоростью в 106 км/ч, однако все равно имела возможность затормозить.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Татьяна Доцяк.

"Днепровская экспертиза установила среднюю скорость Лексуса. 106 км в час. Этого не сделали харьковские эксперты. Эта скорость совпадает примерно со скоростью из блока управления Лексуса. Там зафиксировано 102 км в час. Напомню, прокуроры во внимание эту скорость не взяли. Эксперты установили, что Зайцева, даже на такой большой скорости, могла затормозить, чтобы избежать столкновения. Когда загорелся желтый, Зайцева была на расстоянии почти 120 метров до столкновения, а тормозной путь, если бы затормозила, составил бы около 90 метров. Соответственно, если бы хотела - затормозила бы и ДТП не было бы", – пишет журналистка.

Кроме того, по ее словам, экспертиза также отмечает, что если бы второй фигурант дела, Геннадий Дронов, стартовал на зеленый сигнал светофора, то ДТП бы также удалось избежать.

"Даже если стартовал бы на зеленый с того самого места. Адвокат Дронова не исключает, что его подзащитный может изменить свою позицию относительно признания вины. К этому времени Дронов вину не признавал. От себя добавлю, что это единственная возможность сегодня для него получить смягчения и уменьшить срок наказания", – отмечает Доцяк.

В то же время, журналистка отмечает, что в деле остаются белые пятна.

"Еще важный момент трагедии - не найден красный автомобиль, с которым Зайцева могла устроить гонки. Свидетели указали цвет, марку авто и приметы водителя, но важного свидетеля так и не нашли", – говорит она.

На видео смотреть с 07:42.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главное управление Нацполиции в Харьковской области назначило служебную проверку в отношении следственной группы по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.

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