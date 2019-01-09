Полиция сделала важное заявление о подозреваемом в убийстве украинки, найденной мертвой в чемодане

Правоохранители уже установили личность мужчины, который может иметь отношение к убийству Дарьи Белоус, чье тело было обнаружено 4 января в чемодане в Днепре.

Об этом заявила представитель Нацполиции в Днепропетровской области, Ольга Кузнецова, передает "34 телеканал".

"Полиция установила личность мужчины, который, возможно, может иметь отношение к совершению этого криминального преступления. Продолжается досудебное расследование", – сообщила Кузнецова.

Также отмечается, что в данный момент правоохранители проводят необходимые экспертизы, которые будут продолжаться по крайней мере месяц. Только после этого можно будет опубликовать подробности убийства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно, что в чемодане в мусорном баке нашли тело 19-летней Дарьи Белоус. Кроме того, появились фото и видео с места, где нашли чемодан с телом студентки местного колледжа.