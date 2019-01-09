Стало известно о смерти в Житомире ветерана АТО: опубликованы фото

Во вторник, 8 января, в Житомире от тяжелой болезни умер украинский военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Евгений Мошковский.

Об этом сообщает Житомир.info.

Известно, что военный был мобилизован весной 2015 года. Военному была необходима операция по пересадке сердца, стоимость которой составляла 130 тысяч долларов.

Больше всего Евгений хотел выздороветь и отвезти маму на море.

"Больше всего в жизни он мечтал выздороветь и отвезти маму на море. Когда вернулся с войны, то всегда покупал и раздавал детям и бездомным конфеты, и очень стеснялся просить помощь на лечение", - рассказали местные волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти командира разведчиков, воевавшего на Донбассе.