Все равно им не рады: сколько россиян не пустили в Украину после прекращения военного положения

После завершения военного положения в Украину не пропустили более 800 граждан России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "РБК-Україна".

"За период военного положения мы отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ. В период уже после прекращения военного положения мы продолжаем осуществлять усиление мер по проверке заезда иностранцев в Украину. В первую очередь, граждан РФ. Так, с 26 декабря более 800 отказов мы уже вынесли для граждан России", - рассказал Слободян.

Как сообщал "Апостроф", россиянам в возрасте 16 до 60 лет, как и в период военного сословия, не разрешен въезд в Украину. Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения.