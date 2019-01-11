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Убийство иностранных студенток в Харькове: появились фото и видео доставки их тел в Турцию

пятница, 11 января 2019, 10:32

Тела убитых в Харькове иностранных студенток доставили на родину в Турцию.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание Habertürk.

По информации СМИ, самолет с гробами приземлился в аэропорту Ататюрка, где его ждали родные.

По словам тети убитой студентки, "украинское государство, все украинские органы власти и наше посольство сделали все, чтобы помочь".

Отец Юрдали Хюсюнбеи сказал, что его дочь мечтала получить медицинское образование и для этого отправилась на учебу в Харьков.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемого в жестоком убийстве двух иностранных студенток в Харькове задержали в субботу, 5 января в Турции.

Одна из двух убитых в Харькове девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня. Уроженец Турции якобы преследовал свою бывшую девушку.

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