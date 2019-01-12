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​Ходят слухи о погибшем: появились новые подробности и фото взрыва на многоэтажке в Крыму

суббота, 12 января 2019, 15:19

По информации жителей многоэтажки в Щелкино (аннексированный Россией Крым), где прогремели сразу несколько взрывов на крыше, вследствие ЧП погиб один человек.

Об этом сообщают крымские СМИ.

Как сообщают очевидцы, несколько громких хлопков прогремели один за другим.

"Сюда приехали врачи скорой помощи, ходят слухи, что один человек погиб. Возможно, это один из рабочих", - сообщают жители дома. По официальной информации о пострадавших нет.

В администрации города сообщают, что взрыв произошел по вине подрядной организации. В многоэтажном доме проводили капитальный ремонт кровли.

"Допустили возгорание материалов, рядом с материалами стоял газовый баллон, который взорвался и повлек за собой взрыв второго газового баллона", - рассказал начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района Денис Пятниченко.

По его словам, очаг возгорания составил около 12 кв.м. Кровельное покрытие выгорело. Рабочих подрядчика забрали на допрос в полицию.

Взрывов могло быть больше, сообщают в пресс-службе республиканского МЧС.

"Существовала серьезная угроза повторных взрывов и распространения огня, так как на крыше находилось ещё 16 баллонов и строительные материалы. Сотрудники пожарной части эвакуировали жильцов дома, а также вынесли оставшиеся баллоны", - сообщил так называемый министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Пожарные ликвидировали возгорание. При этом некоторые квартиры восьмого и девятого этажей затопило.

"Мы договорились с директорами пансионатов, чтобы те временно предоставили жилье жильцам пострадавших квартир", - заявила глава администрации Ленинского района Светлана Иванова.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке. Так, на пятом этаже взорвалась граната, в результате взрыва погиб хозяин квартиры.

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