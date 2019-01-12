Кораблекрушение в Черном море: пострадавшие моряки вернулись в Украину

Семеро украинских моряков, членов экипажа сухогруза "Volgo-Balt 214", затонувшего в Черном море неподалеку от побережья Турции, прибыли из Стамбула в Одессу.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, в международном аэропорту "Одесса" их встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда "Ассоль".

В Украину прибыли моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко.

"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока к месту крушения судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибла", - сказал Яценко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", двое украинцев, освобожденных накануне из плена пиратов в Нигерии, возвращаются в Украину.

Кроме того, моряк Андрей Новичков, которого в Иране обвиняли в убийстве матроса судна Arezoo и недавно освободили, вернулся в Украину.