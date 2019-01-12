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Подрабатывал танкистом: на Донбассе поймали бывшего боевика ЛНР

суббота, 12 января 2019, 19:43

В субботу, 12 января, полиция Старобельска, в Лугаской области, задержала бывшего танкиста пророссийских боевиков так называемой ЛНР.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Задержанного зовут Иван Александрович П-ов (в штабе не указали полного фамилии) и проживает он в селе Верхняя Покровка на Луганщине.

Известно, что участие в незаконных вооруженных формированиях мужчина принимал с октября 2015 года по декабрь 2015 года. Злоумышленник находился в 54-й танковой бригаде в должности механика-водителя. Также он служил на блокпосту оккупантов в селе Металлист на Луганщине.

Задержанный признался, что был сообщником пророссийских боевиков и сейчас украинские правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленника могут судить по уголовной статье "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 января в Рождество на Донбассе покончил жизнь самоубийством боевик Александр Балакин.

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