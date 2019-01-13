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Под Киевом поймали похитителей парня: вскрылись скандальные детали

воскресенье, 13 января 2019, 15:27
Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

В воскресенье, 13 января, задержали двух человек, которые устроили похищение предпринимателя под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступникам было известно, что после переезда из Донецкой области в 2014 году семья жертвы похищения оставила на неподконтрольной территории свой бизнес и имущество. Поэтому, пытаясь завладеть этим бизнесом, злоумышленники решили похитить одного из членов семьи.

Для этой цели они нашли исполнителя, который за 3600 долларов США согласился совершить преступление. Так, в качестве задатка исполнителю заказчики передали аванс в сумме 600 долларов США.

Во время задержания, кроме денежных средств за похищение потерпевшего, у старшего из мужчин изъяли пистолет Макарова, мобильный телефон, а также пенсионное удостоверение бывшего сотрудника ГУ СБУ в Донецкой области.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото и фамилия парня, похищенного под Киевом.

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