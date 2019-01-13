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Украинцев предупредили о снежных метелях: карта непогоды

воскресенье, 13 января 2019, 09:13

В воскресенье, 13 января, на большей части территории Украины продолжатся снегопады, однако температура воздуха поднимется.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, на западе страны ожидается от -1 до 2 градусов тепла, аналогичная ситуация на севере Украины. В центре немного прохладнее, от -1 до -3 градусов.

На востоке также снегопады, температура поднимется до -1-3 градусов. В южных областях – переменная облачность, температура от -3 до 1 градуса тепла.

Также сообщается, что Киеве в воскресенье стоит ожидать снегопад, воздух прогреется от 0 до 2 градусов тепла днем, ночью похолодает до -2-4 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе.

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