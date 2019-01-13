Украинцу дали три года тюрьмы за надругательство над флагом: подробности

В Днепре суд вынес приговор жителю Кривого Рога за надругательством над Государственным флагом Украины.

Об этом сообщает krivbass.city.

Как отмечается, Евгений Колесников проведет в тюрьме три года и один месяц. Обвиняемый подал апелляцию, но его ходатайство суд не удовлетворил.

За ходом дела наблюдали криворожские бойцы АТО и активисты.

Сообщается, что у мужчины уже была судимость, которую он не погасил, таким образом, Евгений Колесников проведёт в тюрьме два года за осквернение государственного символа, а также год за кражу, наказание за которую у него было условным.

Напомним, два года назад мужчина сорвал со стены дома Государственный флаг, разорвал его и справил на него нужду.

Как сообщал "Апостроф", 6 декабря на Донбассе погиб боевик так называемой ЛНР Алексей Бирюлин, который отличился тем, что фотографировался, стоя на флаге Украине.