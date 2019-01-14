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В Киеве от гриппа умер врач: подробности

понедельник, 14 января 2019, 15:43

С начала 2019 года в Киеве от гриппа умерли уже три человека: один из них был медиком.

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

"6 января от гриппа умер 54-летний мужчина, обратившийся за медицинской помощью почти на пятый день. А 7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно. Также обратился за помощью поздно. В обоих случаях обнаружили хронические заболевания", - рассказал он.

По словам директора Киевского лабораторного центра МОЗ Украины, в течение отчетного периода (начиная с октября 2018 года - ред.) в столице зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений после гриппа.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, какие продукты питания могут укрепить иммунитет и защитить от гриппа.

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