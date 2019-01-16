Покушение на офицера полиции в Харькове: появилось видео и новые подробности

Офицер полиции, на которого неизвестные напали 16 января в Харькове, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил замглавврача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Козаченко, передает "Медиапорт".

"К сожалению, подробно перечислить травмы я не смогу, в интересах следствия, которое ведется. Он на искусственной вентиляции легких, не в сознании", — рассказал врач.

По его словам, операция продолжается, характер травм может угрожать жизни полицейского.

Напомним, нападение на полицейского в Харькове произошло утром, около 7:40. На начальника отдела оперативных разработок Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины напали неизвестные в масках. 39-летний полицейский получил тяжелые ранения. По информации правоохранителей, неизвестные напали на офицера полиции, когда тот выходил из подъезда. Они ударили его и произвели несколько выстрелов в область головы, после чего скрылись на автомобиле темного цвета. По предварительной информации, нападавшие использовали травматическое оружие.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина покусал полицейского, ходатайствуя за своего товарища, которого задержали за кражу. Также под Киевом во время обыска напали на прокурора и полицейского. Кроме этого в столице двое мужчин в нетрезвом состоянии принялись крушить чужие авто, после чего набросились с кулаками на полицию.