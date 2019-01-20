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Появились подробности о гибели известного украинца в Чехии: фото

воскресенье, 20 января 2019, 10:00

18 января в Чехии разбился в аварии известный украинский предприниматель, который купил машину жене и тестировал ее.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Уроженец Раховского района и чешский предприниматель Василий Пукман был известным бизнесменом в Праге, куда выехал сразу после школы. В издании отмечают, что он многим помог развиться в бизнесе, и найти работу в Чехии.

Несколько дней назад Пукман купил женщине машину. Однако во время демонстрации возможностей новой машины закарпатец попал в ДТП.

"Дорога была лесная с неровностями. Хотя женщина и получила две царапины, но Василий погиб на месте", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Ужгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

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