Дети кричали: появились страшные подробности трагедии с детьми под Запорожьем

Мать погибших детей в пожаре под Запорожьем, рвалась в огонь спасать их.

Об этом сообщает ТСН.

Так, соседи пытались тушить огонь и держали мать, которая рвалась в горящее здание, потому что слышала, что ее детки еще были живы.

"Мама кричала, дети кричали, а когда дети перестали кричать, она пошла и повесилась. Она тут бегала в истерике, ее оттягивали. Она снова побежала – это буквально секунда была", - приводит слова очевидцев издание.

Также стало известно, как все началось.

"Мы услышали крик Юли. Юля кричала – сюда было слышно. Мы вышли, смотрим – дым. Вызвали пожарных, люди начали сбегаться. Потом слышим – Юля перестала кричать", - рассказала свидетель трагедии Ирина Оверченко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Запорожьем семья с детьми попала в смертельное ДТП.