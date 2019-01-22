Нарколог Зайцевой рассказала в суде о состоянии девушки сразу после ДТП: видео

Врач-нарколог Елена Федирко, которая готовила медицинское заключение о состоянии здоровья Елены Зайцевой смертельной ДТП на улице Сумской в Харькове, впервые после исчезновения появилась на очередном заседании суда.

Об этом сообщает UA:Харьков.

Как известно, медика безуспешно искали несколько месяцев. О ее появлении стало известно за несколько часов до заседания суда.

Федирко заявила, что не помнит точно что в тот день ДТП, поскольку ей не дали ознакомиться с актом медицинского заключения, который подписан ею самой и подколот к делу.

По ее словам наркотического опьянения у Зайцевой "никто не идентифицировал".

"Там были травмы головы, поэтому говорить, это последствия травмы или наркотическое опьянение, невозможно было. Я увидела ее адекватной... адекватной ситуации, в которой была. Настроение неустойчивое - она то плакала, то вообще говорить не могла. Человек, попавший в такой ситуации, может вести себя по-всякому", - сказала она.

Нарколог также заявила, что никуда не пропадала, а "четыре месяца провела не выходя из дома".

"Я была никому не нужна. Телефон у меня не работал около трех недель, дома не было света. Были звонки с неизвестных номеров. Следователь мне не звонил", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", журналистка Татьяна Доцяк заявила, что Федирко необходимо допросить до того, как она снова "исчезнет".