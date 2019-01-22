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​Смертельное ЧП у Керченского пролива: в сети указали на реальную причину

вторник, 22 января 2019, 16:29

Взрыв и пожар на судах возле Керченского пролива, которые скорей всего случились из-за "тайного" переливания в море друг другу сжиженного газа для Сирии – результат отсутствия в Крыму законной власти.

Об этом написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Тайно? Тайно притайно? Посмотрите, что твориться, когда на территории просто нет законной власти. Катастрофа на катастрофе", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на двух, загоревшихся возле Керченского пролива судах, погибли 14 человек, поиски еще троих продолжаются.

Как отмечается, на двух судах, "Канди" и "Маэстро", находился 31 человек. На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту "Маэстро" находятся 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Оба танкера находились под флагом Танзании. Они перевозили сжиженный газ.

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