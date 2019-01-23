В Запорожье поймали вооруженного педофила: фото и видео

В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в насилии над несовершеннолетними.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что 22 января в 14:40 в Коммунарский отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестный, около 10 минут назад, в подъезде дома по улице Чумаченко в городе Запорожье, под угрозой ножа, трогал несовершеннолетнего парня.

В ходе проведения совместных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские заметили в Коммунарском районе человека похожего по описанию, на следившего за ребенком. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции, чем предотвратили совершение следующего преступления против ребенка. Им оказался ранее судим местный житель 1990 года рождения.

Во время задержания при поверхностном осмотре лица в кармане куртки было обнаружено и изъято нож. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Установлено, что злоумышленник зашел за несовершеннолетним в возрасте 14 лет в кабину лифта, остановил его и, угрожая ножом, касался половых органов ребенка. После чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений на территории города и Запорожской области.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье разъяренная мать на глазах у людей ударила сына ногой в спину.