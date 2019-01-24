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В Киеве мужчина в маске устроил кровавую резню: фото

четверг, 24 января 2019, 23:48

В среду, 23 января, в Киеве злоумышленник в маске нанес парню три ножевых ранения.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 23:30 в кафе китайской кухни по адресу улица Михаила Ломоносова, 53. По словам свидетелей, компания из двух парней азиатской внешности отдыхала в заведении. В это время в кафе забежал неизвестный в маске и нанес три ножевых удара одному из приятелей. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Удары пришлись в лицо, руку и ногу потерпевшего. В результате нападения парень потерял большое количество крови.

На месте инцидента работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Пострадавшего немедленно госпитализировали. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 23 января в Киеве неизвестный напал на агитационную палатку партии "Народный фронт". Злоумышленник вел себя вызывающе и полностью разгоромил агитпалатку.

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