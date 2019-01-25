Украинские чиновники украли огромную сумму, нажившись на многодетной семье: опубликованы фото

В Донецкой области для переселенцев чиновники приобрели дом за 2 миллиона гривен, однако журналисты выяснили, что на самом деле дом стоил на полмиллиона меньше.

Об этом сообщили журналисты издания "Остров".

Как отмечается, глава Донецкой ОВГА Александр Куць на своей странице в Facebook написал о покупке 2-х этажного дома для переселенцев, за который заплатили 2 млн бюджетных денег. Однако, вскоре было обнаружено объявление о продаже этого дома в интернете. Его цена составляла не 2, а 1,5 млн гривен.

"Кажется, кто-то поживился за счёт многодетной семьи и присвоил себе 500 тысяч грн. А это фактически цена ещё одного дома или квартиры, которую можно было купить ещё одной семье. Самое смешное, что СММщики Куця прикрепили к посту губернатора фото, по которому легко можно понять, что это тот же самый дом, который продавали за 1,5 млн. Если бы не этот снимок - никто бы так и не обнаружил этой аферы… Пол ляма - это конечно хорошо, но надо ж ещё и постик на Фейсбук... В итоге на этом и спалились", – прокомментировал инцидент журналист Денис Казанский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото заместителя директора Департамента охраны здоровья КМДА Геннадия Лепского возле "подаренного себе" под елку и незадекларированного автомобиля Porsche, стоимостью в 2,6 млн грн.