Называли Батюшкой: подробности и фото про погибшего украинского священника на Донбассе

Капеллан ВСУ, который погиб во время обстрела боевиками на Донбассе автомобиля, в котором ехали украинские военные, несколько недель не дожил до своего 54-летия.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым", публикуя фото погибшего военного.

"Его называли Батюшка не просто так - он закончил духовную семинарию и выполнял также функции капеллана ... 25 января на передовой погиб боец 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр Виталий Губенко. Прапорщик был родом из Киевщины, он несколько недель не дожил до своего 54-летия", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 72-й ОМБр им. Красных Запорожцев Николай Семенюк (Саид).