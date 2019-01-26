Смерть молодого бойца ВСУ: появилось важное уточнение

Смерть военнослужащего ВСУ Андрея Грищука не связана с боевыми действиями на Донбассе.

Об этом в комментарии "Апострофу" сказал начальник пресс-центра ОКП ООС Виталий Саранцев.

По его словам, 20-летний военный покончил жизнь самоубийством, узнав что его бросила девушка на которой он собирался жениться летом.

В пресс-службе ООС подчеркнули что парень покончил с собой не во время несения службы.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе 25 января боевики открыли огонь из ПТУР по автомобилю, в котором ехали бойцы Вооруженных сил Украины, в результате чего один военный погиб.